Советник Хаменеи: Эр-Рияд всегда играл главную роль в создании хаоса на Ближнем Востоке

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия напоминает рассерженного человека, который лишен надежды найти логическое решение проблем, с которыми сталкивается. Такую точку зрения относительно внешнеполитических шагов Эр-Рияда высказал Али Акбар Велаяти, советник руководителя и духовного лидера Ирана по международным делам и один из самых влиятельных политических деятелей страны, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Похоже, что модель принятия решений в Саудовской Аравии напоминает стиль поведения рассерженного человека, который потерял надежду найти логическое решение своих проблем", - приводит в воскресенье слова Велаяти агентство Тасним.

Советник главы государства отметил, что в последние месяцы раздражение Эр-Рияда в отношении Тегерана постоянно росло. В частности, считает Велаяти, успешное завершение ядерных переговоров и заключение соглашения между ИРИ и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) в июле 2015 года в Вене, "вызвало крайнее недовольство у Саудовской Аравии", опасавшейся роста влияния Ирана после отмены санкций. Касаясь методов внешней политики Эр-Рияда, Велаяти подчеркнул: "Саудовская Аравия всегда играла фундаментальную роль в создании хаоса в регионе Ближнего Востока. Эта страна проникла во многие религиозные центры в мусульманских государствах в целях распространения салафитской идеологии, что привело к созданию ваххабитских террористических группировок, таких как "Фронт ан-Нусра", "Джайш аль-Ислам", "Джейш аль-Хор", "Боко Харам". В общем, везде, где террористические группировки представляют течение ислама, основанное на экстремистских принципах и легко убивают людей, такие группировки идеологически связаны с Саудовской Аравией".