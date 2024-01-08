О нас

Советник Госдепа США и глава МИД Армении обсудили отношения Баку и Еревана

Советник Госдепа США и глава МИД Армении обсудили отношения Баку и Еревана Старший советник Госдепа США по переговорам на Кавказе Луи Боно и глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.
В регионе
8 января 2024 г. 21:22
Советник Госдепа США и глава МИД Армении обсудили отношения Баку и Еревана

Старший советник Госдепа США по переговорам на Кавказе Луи Боно и глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, встреча прошла в Ереване.

Стороны также коснулись проблем региональной безопасности.

Ранее Боно встретился с секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном.

На прошлой неделе представитель Госдепа Мэтью Миллер заявлял, что дата новой встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне еще не определена.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Lui Bono və Mirzoyan Bakı ilə İrəvan arasında münasibətləri müzakirə ediblər

Самое читаемое

Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр
7 января 2024 г. 01:22
Türkmennebit и Dragon Oil подписали меморандум о взаимопонимании в Дубае
Türkmennebit и Dragon Oil подписали меморандум о взаимопонимании в Дубае
6 января 2024 г. 11:25
Температура воздуха в Азербайджане повысится до 15°
Температура воздуха в Азербайджане повысится до 15°
4 января 2024 г. 12:25
В Казахстане объяснили отключение некоторых российских телеканалов
В Казахстане объяснили отключение некоторых российских телеканалов
4 января 2024 г. 12:37
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
6 января 2024 г. 16:00
Цена азербайджанской нефти превысила 83 доллара
Цена азербайджанской нефти превысила 83 доллара
6 января 2024 г. 09:59
Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку
Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку
7 января 2024 г. 14:58
В Армении сняты с должностей высокопоставленные чиновники
В Армении сняты с должностей высокопоставленные чиновники
4 января 2024 г. 11:41
Ветер в Баку усилился, высота волны на Каспии достигает 3,4 метра
Ветер в Баку усилился, высота волны на Каспии достигает 3,4 метра
3 января 2024 г. 21:07
Число пострадавших от взрыва у кладбища в городе Керман в Иране достигло 211
ФотоЧисло пострадавших от взрыва у кладбища в городе Керман в Иране достигло 211
3 января 2024 г. 20:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi