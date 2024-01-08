Советник Госдепа США и глава МИД Армении обсудили отношения Баку и Еревана

Старший советник Госдепа США по переговорам на Кавказе Луи Боно и глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, встреча прошла в Ереване.
Стороны также коснулись проблем региональной безопасности.
Ранее Боно встретился с секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном.
На прошлой неделе представитель Госдепа Мэтью Миллер заявлял, что дата новой встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне еще не определена.