Советник Госдепа США и глава МИД Армении обсудили отношения Баку и Еревана

Старший советник Госдепа США по переговорам на Кавказе Луи Боно и глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

Старший советник Госдепа США по переговорам на Кавказе Луи Боно и глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, встреча прошла в Ереване.

Стороны также коснулись проблем региональной безопасности.

Ранее Боно встретился с секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном.

На прошлой неделе представитель Госдепа Мэтью Миллер заявлял, что дата новой встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне еще не определена.