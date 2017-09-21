Советник главы местных властей на севере Ирака: Мы готовы перенести "референдум"

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Иракский Курдистан готов перенести "референдум о независимости".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил советник главы местных властей на севере Ирака Кифах Синджари.

По словам Синджари, "в последние несколько часов глава региона Масуд Барзани вновь выступил с предложением к тем, кто требует переноса референдума, о предоставлении ряда гарантий".

"Если эти гарантии, учитывающие сегодняшнее реальное положение, будут предоставлены, то мы перенесем референдум на другой срок и 25 сентября выйдем на праздник, чтобы отметить достижение этих гарантий", - заявил Синджари.

"Требуемые гарантии: согласие на назначение другой даты проведения плебисцита в самом недалеком будущем, уважение его результатов. Начало переговоров с иракской стороной о делимитации границ, обсуждение вопроса водных ресурсов, а также переговоры о спорных территориях, среди которых Киркук, Синджар и другие земли", - сказал Кифах Синджари.

Идея провести референдум ранее подверглась критике со стороны многих стран региона, включая Ирак, Иран и Турцию. Против него выступила также Лига арабских государств.