Советник Эрдогана: Вашингтон хочет наказать Москву и Анкару за прогресс в Сирии

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Вашингтон новыми санкциями в отношении разведслужб и частных лиц России хочет наказать Москву и Анкару за успешные шаги в вопросе сирийского урегулирования.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik, об этом заявил советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ильнур Чевик.

"Американцы, безусловно, огорчены тем, что их отодвинули на задний план и отстранили от ситуации в Сирии… Поэтому они придумали алиби, что Россия вовлечена в кибератаки против США, и попросили 35 российских дипломатов покинуть страну. Это сделано не только для того, чтобы саботировать хорошие отношения между господином Путиным и господином Трампом, но и чтобы наказать Россию и Турцию за очень успешные шаги в Сирии", - заявил И.Чевик.