Совет нацбезопасности: Турция готова участвовать в процессах нормализации в Газе

Турция продолжит предпринимать шаги, направленные на укрепление безопасности, стабильности и благосостояния страны и региона в целом.

Как сообщает Report, данное заявление было озвучено на заседании Совета национальной безопасности (СНБ) под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Участники мероприятия дали оценку политическим, военным, экономическим и социальным событиям 2025 года в мире и регионе, а также обсудили план мероприятий на 2026 год.

В частности, обсуждалась текущая ситуация в Газе и прекращение огня. Было отмечено, что Турция готова участвовать в процессах нормализации в палестинском анклаве.

Было подчеркнуто, что Турция, как член ряда международных организаций по вопросам Газы, продолжит свои усилия по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Анкара также выразила готовность вместе со своими партнерами курировать процессы восстановления анклава и установления прочного мира.

На заседании также была представлена информация об антитеррористических операциях Турции, а также о текущих международных процессах.

Также было отмечено, что Анкара продолжит поддерживать усилия по укреплению мира и безопасности, а также улучшения благосостояния сирийского народа.

На заседании также было подчеркнуто, что Турция продолжит поддерживать Сомали в борьбе против террористических организаций.

На заседании также подробно обсуждались события, происходящие в Иране, и было подчеркнуто, что стабильность и безопасность исламского государства имеют большое значение для региональной безопасности.