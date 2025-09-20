Иран принял решение о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ
В регионе
- 20 сентября, 2025
- 22:32
Действия "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция), направленные на восстановление санкций Совета Безопасности ООН против Ирана, приведут к тому, что Тегеран прекратит сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).
Как передает Report, об этом сообщает Высший совет национальной безопасности Ирана.
Подчеркивается, что, несмотря на сотрудничество Министерства иностранных дел Ирана с агентством и представление планов по разрешению кризиса, сотрудничество с МАГАТЭ будет прекращено из-за действий европейских стран.
