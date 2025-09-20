Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Иран принял решение о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

    В регионе
    • 20 сентября, 2025
    • 22:32
    Иран принял решение о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

    Действия "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция), направленные на восстановление санкций Совета Безопасности ООН против Ирана, приведут к тому, что Тегеран прекратит сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

    Как передает Report, об этом сообщает Высший совет национальной безопасности Ирана.

    Подчеркивается, что, несмотря на сотрудничество Министерства иностранных дел Ирана с агентством и представление планов по разрешению кризиса, сотрудничество с МАГАТЭ будет прекращено из-за действий европейских стран.

