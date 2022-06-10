Совет глав МИД стран ОДКБ пройдет 10 июня в Ереване

Главы МИД Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудят состояние региональной безопасности на встрече в Ереване.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении ОДКБ.
"10 июня в Ереване под председательством министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна состоится очередное заседание Совета глав МИД ОДКБ, в котором примет участие генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась", - сказано в сообщении.
Будет обсужден вопрос международной и региональной безопасности и влияние на безопасность государств-членов ОДКБ.