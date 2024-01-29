Совет ЕС продлил санкции в отношении РФ до 31 июля и расширил список ограничений

Совет ЕС продлил санкции в отношении России на 6 месяцев, до 31 июля 2024 года.

Совет ЕС продлил санкции в отношении России на 6 месяцев, до 31 июля 2024 года.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

ЕС также расширил список персональных санкций, и ввел ограничения, в частности, против "Лиги безопасного интернета" и ее главы Екатерины Мизулиной.

"В списки включены трое представителей судебной системы России, ответственных за серьезные нарушения прав человека… В списки также включена "Лига безопасного интернета" и ее председатель Екатерина Мизулина", - указывается в документе.