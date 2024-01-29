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Совет ЕС продлил санкции в отношении РФ до 31 июля и расширил список ограничений

Совет ЕС продлил санкции в отношении РФ до 31 июля и расширил список ограничений Совет ЕС продлил санкции в отношении России на 6 месяцев, до 31 июля 2024 года.
В регионе
29 января 2024 г. 16:04
Совет ЕС продлил санкции в отношении РФ до 31 июля и расширил список ограничений

Совет ЕС продлил санкции в отношении России на 6 месяцев, до 31 июля 2024 года.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

ЕС также расширил список персональных санкций, и ввел ограничения, в частности, против "Лиги безопасного интернета" и ее главы Екатерины Мизулиной.

"В списки включены трое представителей судебной системы России, ответственных за серьезные нарушения прав человека… В списки также включена "Лига безопасного интернета" и ее председатель Екатерина Мизулина", - указывается в документе.

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Версия на английском языке EU Council extends sanctions against Russia until July 31, expands list of restrictions
Версия на азербайджанском языке Aİ Rusiyaya qarşı sanksiyaların müddətini uzadıb, məhdudiyyətlərin siyahısını genişləndirib

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