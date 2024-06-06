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Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве

Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве. В ходе моего государственного визита в Кыргызстан были приняты очень важные решения. Сейчас мы осуществляем широкомасштабное сотрудничество.
Внешняя политика
6 июня 2024 г. 20:15
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве

Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве. В ходе моего государственного визита в Кыргызстан были приняты очень важные решения. Сейчас мы осуществляем широкомасштабное сотрудничество.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с председателями парламентов стран-членов ТЮРКПА.

"Вы знаете, что создан Азербайджано-кыргызский инвестиционный фонд... Президент Кыргызстана по собственной инициативе поддержал строительство школы в Агдамском районе, и в прошлом месяце мы вместе заложили ее фундамент. Все это - проявления братства", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке President: Our relations with Kyrgyzstan are based on brotherhood
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: Qırğızıstanla əlaqələrimiz qardaşlıq əsasındadır

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