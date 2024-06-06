Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве

Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве. В ходе моего государственного визита в Кыргызстан были приняты очень важные решения. Сейчас мы осуществляем широкомасштабное сотрудничество.

Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве. В ходе моего государственного визита в Кыргызстан были приняты очень важные решения. Сейчас мы осуществляем широкомасштабное сотрудничество.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с председателями парламентов стран-членов ТЮРКПА.

"Вы знаете, что создан Азербайджано-кыргызский инвестиционный фонд... Президент Кыргызстана по собственной инициативе поддержал строительство школы в Агдамском районе, и в прошлом месяце мы вместе заложили ее фундамент. Все это - проявления братства", - сказал глава государства.