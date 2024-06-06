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Президент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА

Президент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА 6 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального секретаря ТЮРКПА Мехмета Сурейя Эра, председателя Великого Национального собрания Турции Нумана Куртулмуша, председателя Мажилиса Парламента Казахстана Ерлана Кошанова, председателя Жогорку Ке
Внешняя политика
6 июня 2024 г. 11:03
Президент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА

6 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря ТЮРКПА Мехмета Сурейю Эра, председателя Великого национального собрания Турции Нумана Куртулмуша, председателя Мажилиса Парламента Казахстана Ерлана Кошанова, председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурланбека Шакиева, председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилю Нарбаеву, председателя Ассамблеи Турецкой Республики Северного Кипра Зорлу Торена и заместителя председателя Национального собрания Венгрии Марту Матрай.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev receives TURKPA delegation
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev TÜRKPA-nın nümayəndə heyətini qəbul edib

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