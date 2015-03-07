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    Совет Безопасности ООН принял резолюцию против Сирии

    Документ, помимо введения международных санкций, позволяет применить военную силу

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН (СБ ООН) большинством голосов принял резолюцию, осуждающую применение хлора и других ядовитых веществ во время боевых действий в Сирии.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу, документ поддержали 14 членов Совбеза ООН из 15, Венесуэла воздержалась. 

    Документ позволяет вернуться к обсуждению дальнейших действий, в том числе введению санкций и возможной военной операции на основе седьмого раздела Устава ООН.
    Отметим, что документ подготовлен после отчета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) относительно применения хлора и других ядовитых веществ во время боевых действий в Сирии. 

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