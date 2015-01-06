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    ​Совершено нападение на полицейский участок в Стамбуле - двое погибли, один ранен

    Террористка привела в действие взрывное устройство напротив участка

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ В историческом центре Стамбула - на площади Султанахмет - прогремел мощный взрыв.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в результате инцидента погибла женщина-камикадзе, ранены двое полицейских, состояние одного из которых оценивалось как тяжелое. Несмотря на все усилия врачей жизнь раненного представителя правопорядка спасти не удалось.

    Полицейские помешали женщине-камикадзе войти в отделение полиции в Султанахмет и террористка привела в действие взрывное устройство напротив участка.  

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