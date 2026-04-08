Совбез Турции под председательством Эрдогана обсудил региональные вопросы

    Совет национальной безопасности Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана обсудил региональные вопросы.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило Управление коммуникаций Администрации турецкого лидера.

    Согласно информации, Совбез был проинформирован о достижениях в борьбе с террористическими организациями PKK, FETÖ и ИГИЛ.

    Кроме того, было обсуждено достижение перемирия в операции США и Израиля против Ирана. Члены Совбеза подчеркнули, что шаги по обеспечению безопасности границ Турции будут продолжены. На заседании также было рассмотрено влияние эскалации на Ближнем Востоке на Ирак и Сирию, а также важность сохранения территориальной целостности этих стран.

    "Был обсужден ход российско-украинской войны, подчеркнуто, что Турция не закроет глаза на распространение боевых действий на Черное море и возникновение обстановки, угрожающей энергетической безопасности", - говорится в сообщении.

    Турция Российско-украинский конфликт Террористическая группировка ИГИЛ Реджеп Тайип Эрдоган Совбез Турции
    Türkiyədə Təhlükəsizlik Şurasının iclasında regional məsələlər müzakirə olunub

