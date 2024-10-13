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Сотрудники Центризбиркома Грузии получили сообщения с угрозами

Сотрудники Центризбиркома Грузии получили сообщения с угрозами Сотрудники ЦИК Грузии стали получать сообщения на телефоны с угрозами.
В регионе
13 октября 2024 г. 17:08
Сотрудники Центризбиркома Грузии получили сообщения с угрозами

Сотрудники ЦИК Грузии стали получать сообщения на телефоны с угрозами.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил глава центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили.

"Сотрудники получили сообщение с одного и того же номера. Во всех сообщениях указывается имя адресата, что подтверждает, что автору сообщения известны персональные данные о наших коллегах и их личности. Мы обязательно будем защищать их интересы", - заявил он.

Глава ЦИК Грузии отметил, что подобные инциденты случались и ранее, когда сотрудников избирательной комиссии пытались подкупить, запугать или использовать другие меры по отношению к ним.

МВД Грузии в свою очередь призвало граждан не верить фейковым уведомлениям.

"На официальную страницу МВД поступил ряд сообщений от граждан о получении от имени министерства ряда уведомлений сомнительного содержания. Мы хотим отметить, что никаких уведомлений со стороны МВД не отправлялось", - подчеркивается в заявлении.

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