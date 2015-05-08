Рабочие в Армении проведут сидячую забастовку

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ 14 мая сотрудники завода "Наирит" начнут сидячую забастовку перед зданием армянского правительства с требованием погасить задолженность по зарплате. Как отмечает Report со ссылкой на Epress.am, об этом сообщила бывший пресс-секретарь завода Ануш Арутюнян.

По предварительной договоренности, акция продлится 3 дня. Впоследствии рабочие будут действовать в соответствии с реакцией Кабинета министров.

Протестующие требуют от правительства представить график погашения долга, а также выполнить 9 требований. Они, в частности, требуют заморозить взятые уволенными сотрудниками и членами их семей кредиты в банках до полного погашения задолженности по зарплате, отложить оплату за обучение детей уволенных сотрудников, отложить оплату коммунальных услуг, в случае болезни обеспечить бывшим и нынешним сотрудникам завода необходимые операции в рамках госзаказа, а также перерасчет пенсий сотрудников-пенсионеров в разрезе 2 последних лет.