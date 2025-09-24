Сотрудники Антитеррористического департамента СГБ прибыли к зданию суда в Тбилиси
- 24 сентября, 2025
- 14:18
В Тбилисском городском суде объявили эвакуацию из-за сообщения о бомбе. Сотрудники Антитеррористического департамента Службы госбезопасности прибыли в суд.
Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ. Судебные приставы призвали граждан покинуть здание. В связи с эвакуацией приостановлены все судебные заседания, включая слушание по делу об убийстве бизнесмена Левана Джангвеладзе.
