 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Стамбуле задержан человек, угрожавший ножом сотруднику Генконсульства Финляндии - ОБНОВЛЕНО

    О причинах действий нападавшего информации пока нет, ведется допрос

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Сотрудница Генерального консульства Финляндии в Стамбуле Анна-Лииса Позанти подверглась нападению преступника, вооруженного ножом. Как сообщает Report со ссылкой на турецкий телеканал HaberTurk, нападавший был нейтрализован и доставлен в полицию.

    Инцидент произошел в здании Генконсульства. На место по тревоге прибыл отряд стражей порядка, силами которого злоумышленник был обезврежен.

    О причинах его действий информации пока нет, ведется допрос.

    Первоначальная версия опубликована в 14:10

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/Сотрудник дипломатической миссии Генерального консульства Финляндии в Стамбуле взят в заложники лицом, вооруженным ножом.

    Как сообщает Report со ссылкой на CNN Türk, к месту происшествия стянуты силы полиции. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi