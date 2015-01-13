В Стамбуле задержан человек, угрожавший ножом сотруднику Генконсульства Финляндии - ОБНОВЛЕНО

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Сотрудница Генерального консульства Финляндии в Стамбуле Анна-Лииса Позанти подверглась нападению преступника, вооруженного ножом. Как сообщает Report со ссылкой на турецкий телеканал HaberTurk, нападавший был нейтрализован и доставлен в полицию.
Инцидент произошел в здании Генконсульства. На место по тревоге прибыл отряд стражей порядка, силами которого злоумышленник был обезврежен.
О причинах его действий информации пока нет, ведется допрос.
Первоначальная версия опубликована в 14:10
Баку. 13 января. REPORT.AZ/Сотрудник дипломатической миссии Генерального консульства Финляндии в Стамбуле взят в заложники лицом, вооруженным ножом.
Как сообщает Report со ссылкой на CNN Türk, к месту происшествия стянуты силы полиции.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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