Сотни манифестантов требуют освобождения экс-мэра Тбилиси

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Представители грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение", члены НПО и их сторонники собрались около Матросовской тюрьмы в Тбилиси с требованием немедленно освободить бывшего мэра столицы Гиги Угулава на основании решения Конституционного суда, который признал противозаконным дальнейшее заключение экс-чиновника в предварительном заключении без предъявления обвинения, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Адвокат Угулава Бека Басилая заявил ранее в среду, что Конституционный суд Грузии признал незаконность нахождения экс-мэра Тбилиси в предварительном заключении более девяти месяцев. Тбилисский суд поместил Угулава в предварительное заключение 4 июля 2014 года по делу об отмывании денег. Девятимесячный срок заключения истек в конце марта 2015 года, но экс-мэра не отпустили, так как 15 марта суд избрал еще одно предварительное заключение по другому делу — о разгроме телекомпании "Имеди".

"Администрация ведомства не приняла документ (решение КС — ред.), министр не отвечает на звонки. Это является прямым нарушением решения Конституционного суда. До это времени Угулава все еще остается в заключении, а государство, после сегодняшнего решения Конституционного суда, обязано открыть двери бывшему мэру и освободить его", — заявил Басилая журналистам.

Представитель правящей коалиции "Грузинская мечта", депутат от парламентского большинства Гия Вольский считает, что "Конституционный суд принял участие в спектакле, поставленном партией "Единое национальное движение".