Путин и Эрдоган договорились о проведении отдельной встречи в рамках БРИКС в Казани

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Лидеры двух стран подтвердили договоренность о проведении отдельной встречи в ходе мероприятий саммита БРИКС в Казани.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что президенты России и Турции обсудили актуальные двусторонние и международные темы, включая ситуацию на Ближнем Востоке.
Они также выразили удовлетворение конструктивным характером отношений РФ и Турции и готовность к дальнейшему тесному взаимодействию.