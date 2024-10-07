Путин и Эрдоган договорились о проведении отдельной встречи в рамках БРИКС в Казани

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Лидеры двух стран подтвердили договоренность о проведении отдельной встречи в ходе мероприятий саммита БРИКС в Казани.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Лидеры двух стран подтвердили договоренность о проведении отдельной встречи в ходе мероприятий саммита БРИКС в Казани.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что президенты России и Турции обсудили актуальные двусторонние и международные темы, включая ситуацию на Ближнем Востоке.

Они также выразили удовлетворение конструктивным характером отношений РФ и Турции и готовность к дальнейшему тесному взаимодействию.