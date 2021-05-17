Состоялся телефонный разговор глав МИД Туркменистана и Афганистана

Вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провёл телефонный разговор с главой внешнеполитического ведомства Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ханифом Атмаром. Как передает Report, об этом сообщается на сайте внешнеполитич

Вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провёл телефонный разговор с главой внешнеполитического ведомства Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ханифом Атмаром. Как передает Report, об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны.

Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Состоялся обмен мнениями о реализации договоренностей, достигнутых между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани в ходе телефонного разговора, состоявшегося 13 мая текущего года.

В ходе беседы министры также обсудили региональную и международную повестку. Отмечена важность контактов на высшем и высоком уровне для продвижения двустороннего взаимодействия.