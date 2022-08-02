Состоялось первое заседание туркмено-американской рабочей группы по безопасности

В Ашхабаде прошло заседание рабочей группы по безопасности между Туркменистаном и США.

В Ашхабаде прошло заседание рабочей группы по безопасности между Туркменистаном и США.

Как передает Report, это была первая встреча в таком формате.

Замминистра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев выразил уверенность, что нынешнее заседание станет базовым для консультаций в целях поступательного продвижения двустороннего взаимодействия по актуальной проблематике международной безопасности.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы как международной, так и региональной повестки, в контексте которых был сделан акцент на необходимости повышения результативности борьбы с вызовами времени.

Среди них особое внимание было уделено вопросам укрепления безопасности из-за активизации международного терроризма, наркотрафика, киберпреступности.

Отмечалось, что в этом комплексе угроз ключевым остается решение проблемы информационной безопасности.

Учитывая, что южным соседом по региону является Афганистан, туркменская сторона, как отметил Хаджиев, направляет свои усилия на создание условий для укрепления политической стабильности и стимулирования развития экономики этой сопредельной страны.

Стороны, подчеркнув актуальность продолжения консультаций по безопасности в формате двусторонней рабочей группы, были единодушны во мнении о плодотворном характере многосторонних контактов на площадках "ЦА-США" и Туркменистан-США-Афганистан.