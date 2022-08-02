О нас

Состоялось первое заседание туркмено-американской рабочей группы по безопасности

Состоялось первое заседание туркмено-американской рабочей группы по безопасности В Ашхабаде прошло заседание рабочей группы по безопасности между Туркменистаном и США.
В регионе
2 августа 2022 г. 10:05
Состоялось первое заседание туркмено-американской рабочей группы по безопасности

В Ашхабаде прошло заседание рабочей группы по безопасности между Туркменистаном и США.

Как передает Report, это была первая встреча в таком формате.

Замминистра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев выразил уверенность, что нынешнее заседание станет базовым для консультаций в целях поступательного продвижения двустороннего взаимодействия по актуальной проблематике международной безопасности.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы как международной, так и региональной повестки, в контексте которых был сделан акцент на необходимости повышения результативности борьбы с вызовами времени.

Среди них особое внимание было уделено вопросам укрепления безопасности из-за активизации международного терроризма, наркотрафика, киберпреступности.

Отмечалось, что в этом комплексе угроз ключевым остается решение проблемы информационной безопасности.

Учитывая, что южным соседом по региону является Афганистан, туркменская сторона, как отметил Хаджиев, направляет свои усилия на создание условий для укрепления политической стабильности и стимулирования развития экономики этой сопредельной страны.

Стороны, подчеркнув актуальность продолжения консультаций по безопасности в формате двусторонней рабочей группы, были единодушны во мнении о плодотворном характере многосторонних контактов на площадках "ЦА-США" и Туркменистан-США-Афганистан.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

В Азербайджане началось предоставление единовременной выплаты инвалидам первой Карабахской войны
В Азербайджане началось предоставление единовременной выплаты инвалидам первой Карабахской войны
2 августа 2022 г. 11:06
В Ташкенте проходит I заседание диалогового формата Узбекистан-Азербайджан-Турция
В Ташкенте проходит I заседание диалогового формата "Узбекистан-Азербайджан-Турция"
2 августа 2022 г. 10:54
Главы МИД Турции и Узбекистана обсудили региональное сотрудничество
Главы МИД Турции и Узбекистана обсудили региональное сотрудничество
2 августа 2022 г. 10:25
Керобян: Восстановление торговли с Азербайджаном выведет Армению на значимые рынки
Керобян: Восстановление торговли с Азербайджаном выведет Армению на значимые рынки
2 августа 2022 г. 09:52
Госдеп США одобрил продажу Великобритании 513 единиц ПТРК Javelin
Госдеп США одобрил продажу Великобритании 513 единиц ПТРК Javelin
2 августа 2022 г. 00:05
Посла России в Швеции вызвали в МИД королевства
Посла России в Швеции вызвали в МИД королевства
1 августа 2022 г. 23:54
Платформа на Шахдениз будет остановлена в середине августа
Платформа на "Шахдениз" будет остановлена в середине августа
30 июля 2022 г. 16:52
​​​​​​​В Министерстве обороны прошло служебное совещание
​​​​​​​В Министерстве обороны прошло служебное совещание
30 июля 2022 г. 12:26
Армяне обстреляли позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
Армяне обстреляли позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
30 июля 2022 г. 11:45
Обретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха
ФотоОбретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха
30 июля 2022 г. 11:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi