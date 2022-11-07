О нас

Состоялась встреча турецко-американской группы высокого уровня по обороне

Состоялась встреча турецко-американской группы высокого уровня по обороне В столице Турции Анкаре состоялась встреча турецко-американской группы высокого уровня по обороне с участием делегации Минобороны США.
В регионе
7 ноября 2022 г. 20:51
Состоялась встреча турецко-американской группы высокого уровня по обороне

В столице Турции Анкаре состоялась встреча турецко-американской группы высокого уровня по обороне с участием делегации Минобороны США.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство национальной обороны Турции.

В ходе позитивной и конструктивной встречи были обсуждены двустороннее сотрудничество в области обороны, военной подготовки и оборонной промышленности, а также региональные и глобальные вопросы обороны и безопасности.

Очередную встречу планируется провести в США в следующем году.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Türkiyə-ABŞ Yüksək Səviyyəli Müdafiə Qrupunun toplantısı keçirilib

Экслюзивные новости

Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
5 ноября 2022 г. 12:58
Ветеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
ФотоВетеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
5 ноября 2022 г. 11:37
В Баку завершилась подготовка к Дню Победы
ФотоВ Баку завершилась подготовка к Дню Победы
5 ноября 2022 г. 10:36
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
1 ноября 2022 г. 16:33
ВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
ФотоВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
1 ноября 2022 г. 11:39
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
1 ноября 2022 г. 10:47
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
28 октября 2022 г. 15:09
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
28 октября 2022 г. 13:21
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
28 октября 2022 г. 11:07
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
27 октября 2022 г. 12:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi