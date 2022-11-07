Состоялась встреча турецко-американской группы высокого уровня по обороне

В столице Турции Анкаре состоялась встреча турецко-американской группы высокого уровня по обороне с участием делегации Минобороны США.

В столице Турции Анкаре состоялась встреча турецко-американской группы высокого уровня по обороне с участием делегации Минобороны США.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство национальной обороны Турции.

В ходе позитивной и конструктивной встречи были обсуждены двустороннее сотрудничество в области обороны, военной подготовки и оборонной промышленности, а также региональные и глобальные вопросы обороны и безопасности.

Очередную встречу планируется провести в США в следующем году.