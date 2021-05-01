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Состоялась встреча президента Татарстана и вице-премьера Туркменистана

Состоялась встреча президента Татарстана и вице-премьера Туркменистана Перспективы сотрудничества сторон обсуждены на встрече Президента Татарстана Рустама Миннихановова с Вице-премьером Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым
В регионе
1 мая 2021 г. 15:02
Состоялась встреча президента Татарстана и вице-премьера Туркменистана

Перспективы сотрудничества сторон обсуждены на встрече Президента Татарстана Рустама Миннихановова с Вице-премьером Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым 30 апреля.

Как сообщает Report, переговоры прошли в Казани в рамках Евразийского межправительственного совета, в работе которого делегация Туркменистана принимает участие по приглашению Президента России Владимира Путина в качестве почётного гостя.

Перспективными были названы сотрудничество в нефтегазовой сфере, автомобилестроении, судостроении, авиастроении.

В рамках визита в Казань Сердар Бердымухамедов также провел сегодня встречу с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, в ходе которой были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества России и Туркменистана в самых разных сферах, а также новые возможности для взаимовыгодного партнёрства в двустороннем и многостороннем форматах.

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