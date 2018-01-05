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    Состоялась встреча между президентами Турции и Франции

    Эммануэль Макрон встретил Реджепа Тайипа Эрдогана у дверей Елисейского дворца

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Находящийся с официальным визитом в Париже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, Э.Макрон встретил Р.Эрдогана у дверей Елисейского дворца.

    Затем между президентами двух стран началась встреча один на один. После завершения переговоров главы государств проведут совместную пресс-конференцию.

    Отметим, что ранее Р.Т.Эрдоган встретился с деловыми людьми во Франции.

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