Состоялась встреча между президентами Турции и Франции

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Находящийся с официальным визитом в Париже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, Э.Макрон встретил Р.Эрдогана у дверей Елисейского дворца.
Затем между президентами двух стран началась встреча один на один. После завершения переговоров главы государств проведут совместную пресс-конференцию.
Отметим, что ранее Р.Т.Эрдоган встретился с деловыми людьми во Франции.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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