Состоится заседание Высшего военного совета Турции

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня состоится заседание Высшего военного совета вооруженных сил Турции.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

Согласно информации, на заседании будут участвовать два гражданских лица - премьер-министр страны Ахмед Давудоглу и министр обороны Исмет Йылмаз.

Основным вопросом на совете будет безопасность границ страны, а также кризис, возникший после того, как был сбит российский самолет, нарушивший турецкие границы, военные операции армии Башара Асада и союзников в регионе, где проживают туркманы, борьба против РПК, ИГИЛ и др.

После заседания президент Реджеп Тайип Эрдоган организует ужин для членов совета в 19:30 по турецкому времени (в 21:30 по бакинскому времени).

Отметим, что Высший военный совет обычно собирается один раз в год - в декабре или ноябре.