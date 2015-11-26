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    Состоится заседание Высшего военного совета Турции

    В Совете ожидается обсуждение вопросов в связи с безопасностью страны, положением туркманов в Сирии

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня состоится заседание Высшего военного совета вооруженных сил Турции.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

    Согласно информации, на заседании будут участвовать два гражданских лица - премьер-министр страны Ахмед Давудоглу и министр обороны Исмет Йылмаз. 

    Основным вопросом на совете будет безопасность границ страны, а также кризис, возникший после того, как был сбит российский самолет, нарушивший турецкие границы, военные операции армии Башара Асада и союзников в регионе, где проживают туркманы, борьба против РПК, ИГИЛ и др. 

    После заседания президент Реджеп Тайип Эрдоган организует ужин для членов совета в 19:30 по турецкому времени (в 21:30 по бакинскому времени).

    Отметим, что Высший военный совет обычно собирается один раз в год - в декабре или ноябре. 

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