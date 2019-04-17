Пяти солдатам и командиру воинской части в Армении предъявлены обвинения по делу о беспорядках

По уголовному делу, возбужденному по факту беспорядков, произошедших в одной из воинских частей на юге Армении, обвинения предъявлены пятерым военнослужащим и командиру части. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Армении.

В сообщении отмечается, что 17-го марта текущего года около 19:30 группа военнослужащих срочной службы на месте постоянной дислокации N-ской воинской части министерства обороны Армении отказались выполнять отдельные обязательства воинской службы, предусмотренные распорядком дня, фактически прекратив их выполнение. Они самовольно покинули территорию части и спустя лишь около двух часов вернулись к службе благодаря увещеваниям командира части и сотрудников военной полиции.

На основании подготовленных в связи с данным инцидентом материалов 15-го апреля в военной прокуратуре гарнизона Гориса было возбуждено уголовное дело по части 2-й статьи 364-й (Отказ от исполнения обязанностей военной службы, совершенный группой лиц) Уголовного кодекса и направлено для проведения расследования в Девятый гарнизонный отдел Главного военного следственного управления Следственного комитета Армении.

Выяснилось также, что 16-го марта около 09:00 командир той же части, полковник Р.С., находясь в своем кабинете и желая оставить впечатление требовательного командира, вышел за рамки должностных полномочий и поручил своим подчиненным порвать форму военнослужащих срочной службы, не выданную воинской частью и не соответствующую уставам.

Выполнив поручение, они во время проверок на плацу внешнего вида военнослужащих срочной службы порвали форму около 30-ти солдат.

По данному факту в военной прокуратуре гарнизона Гориса было возбуждено уголовное дело по части 1-й статьи 375-й (злоупотребление властью, превышение или бездействие власти) УК и направлено для проведения расследования.

При сопоставлении полученных в ходе предварительного расследования доказательств 15-го и 16-го апреля пятерым военнослужащим срочной службы были предъявлены обвинения по части 2-й статьи 364-й УК Армении. В их отношении в качестве меры пресечения избран перевод под надзор командования воинской части.

Кроме того, 16-го апреля командиру воинской части, полковнику Р.С. было предъявлено обвинение по части 1-й статьи 375-й УК. Было принято решение об избрании в его отношении в качестве меры пресечения подписки о невыезде. В тот же день прокурор принял решение о временном прекращении обязанностей Р.С.

Расследование по уголовному делу продолжается.