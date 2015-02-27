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    Сокращены зарплаты работникам администрации Кремля

    Депутаты Госдумы РФ также обратились в Путину с просьбой сократить зарплаты

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/  Зарплаты работникам администрации Кремля сокращены на 10%. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. 

    Напомним, ранее сообщалось, что Госдума обратится к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой сократить зарплаты депутатам в связи с корректировкой госбюджета на текущий год, если данное предложение будет поддержано фракциями нижней палаты парламента.

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