Собчак: У меня мало шансов победить на выборах президента России

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Телеведущая Ксения Собчак признала, что у нее мало шансов победить на выборах.

Как сообщает Report, об этом она заявила в интервью британской газете The Guardian.

"У меня нет политического веса, и я не заслужила право запускать какую-либо политическую программу", - заявила Собчак.

По словам Собчак, она может стать "громоотводом" для тех, кто хочет выразить несогласие с политикой нынешнего руководства.

Мнение о том, что ее кампания поддерживается Кремлем, Собчак категорически отвергла.

Напомним, накануне она заявила о намерении участвовать в президентских выборах в России в 2018 году, при этом отметив, что готова будет снять свою кандидатуру, если оппозиционер Алексей Навальный будет зарегистрирован как кандидат в президенты.