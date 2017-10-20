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    Собчак: У меня мало шансов победить на выборах президента России

    Собчак категорически отвергла мнение, что ее кампания поддерживается Кремлем

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Телеведущая Ксения Собчак признала, что у нее мало шансов победить на выборах. 

    Как сообщает Report, об этом она заявила в интервью британской газете The Guardian.

    "У меня нет политического веса, и я не заслужила право запускать какую-либо политическую программу", - заявила Собчак.

    По словам Собчак, она может стать "громоотводом" для тех, кто хочет выразить несогласие с политикой нынешнего руководства.

    Мнение о том, что ее кампания поддерживается Кремлем, Собчак категорически отвергла. 

    Напомним, накануне она заявила о намерении участвовать в президентских выборах в России в 2018 году, при этом отметив, что готова будет снять свою кандидатуру, если оппозиционер Алексей Навальный будет зарегистрирован как кандидат в президенты.

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