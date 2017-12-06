Со следующего года хлеб в Армении подорожает

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ С 1 января хлеб в Армении подорожает.

Как сообщает Report со ссылкой на армянскую газету "Жоховурд", поставщики хлеба предупредили покупателей по этому поводу.

Как пишет издание, с 2018 года либо уменьшат вес буханок, либо повысят цены на хлеб.

На данный момент буханка хлеба в Армении стоит 0,53 доллара, литр молока 1,01 доллар, 12 яиц 1,32 доллара, 1 кг куриного мяса 4,26 долларов. С января также ожидается подорожание всех перечисленных продуктов.