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    Главы правительств стран СНГ обсудят план антикризисных мер

    На первом месте в повестке дня стоит план совместных действий государств СНГ по вопросам финансово-экономической ситуации

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Главы правительств стран СНГ обсудят 29 мая в Астане совместные действия по преодолению финансово-экономического кризиса. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в Минске исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев. 

    "На первом месте в повестке дня встречи  стоит план совместных действий государств СНГ по актуальным вопросам финансово-экономической ситуации", - заявил С.Лебедев.

    Секретарь пояснил, что целью плана, состоящего из 14 пунктов, является ослабление негативных последствий финансово-экономического кризиса совместными усилиями.

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