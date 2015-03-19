Главы правительств стран СНГ обсудят план антикризисных мер

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Главы правительств стран СНГ обсудят 29 мая в Астане совместные действия по преодолению финансово-экономического кризиса. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в Минске исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

"На первом месте в повестке дня встречи стоит план совместных действий государств СНГ по актуальным вопросам финансово-экономической ситуации", - заявил С.Лебедев.

Секретарь пояснил, что целью плана, состоящего из 14 пунктов, является ослабление негативных последствий финансово-экономического кризиса совместными усилиями.