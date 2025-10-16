СНБ Армении предупредил граждан о мошенниках с фейковыми профилями должностных лиц
- 16 октября, 2025
- 15:39
В Армении мошенники активно создают фальшивые профили на имя должностных лиц в соцсетях для кражи личных данных.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении Службы нацбезопасности (СНБ) Армении.
В нем отмечается, что в последнее время распространились случаи использования, изменения, уничтожения, блокировки компьютерных данных граждан. В частности, для получения банковских данных, кражи средств, использования служебных полномочий граждан против государственных или служебных интересов, на имя различных должностных лиц создаются профили в соцсетях, в частности, в WhatsApp.
В связи с этим СНБ призвал проявлять бдительность, чтобы не стать жертвой мошенников.
Ранее глава Минсоцтруда Арсен Торосян сообщил о том, что на его имя создали в WhatsApp фальшивый профиль.