СНБ Армении предупредил граждан о мошенниках с фейковыми профилями должностных лиц

В Армении мошенники активно создают фальшивые профили на имя должностных лиц в соцсетях для кражи личных данных.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении Службы нацбезопасности (СНБ) Армении.

В нем отмечается, что в последнее время распространились случаи использования, изменения, уничтожения, блокировки компьютерных данных граждан. В частности, для получения банковских данных, кражи средств, использования служебных полномочий граждан против государственных или служебных интересов, на имя различных должностных лиц создаются профили в соцсетях, в частности, в WhatsApp.

В связи с этим СНБ призвал проявлять бдительность, чтобы не стать жертвой мошенников.

Ранее глава Минсоцтруда Арсен Торосян сообщил о том, что на его имя создали в WhatsApp фальшивый профиль.