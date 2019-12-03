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СНБ Армении: Не обсуждайте армию в соцсетях

СНБ Армении: Не обсуждайте армию в соцсетях

"Не переписывайся о своей армии, пользователь может быть представляющимся армянином азербайджанцем".

Как сообщает Report со ссылкой на Русарминфо, Служба национальной безопасности Армении выступила с предупреждающим заявлением, опубликовав содержащую социальный призыв фотографию на своей странице в Facebook.

В Спецслужбе также призвали всех граждан воздержаться от переписки в соцсетях с незнакомцами на военные темы, а в случае возникновения проблемы обратиться в СНБ.

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