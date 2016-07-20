СНБ Армении: Для активных действий по разрешению ситуации с захватом поста ППС в Ереване пока предпосылок нет

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Специальные подразделения правоохранительных органов Армении продолжают оставаться в состоянии боевой готовности, однако для активных действий по разрешению ситуации с захватом поста ППС в Ереване пока предпосылок нет. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в заявлении Службы Национальной безопасности (СНБ) Армении.

В заявлении отмечается, что с момента вооруженного захвата здания полка патрульно-постовой службы полиции в Ереване утром 17-го июля по положению на данный момент в рамках проводимой антитеррористической операции освобождено пять человек.