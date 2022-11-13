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СМИ: Зимний перерыв в боевых действиях в Украине может растянуться на 6 месяцев

СМИ: Зимний перерыв в боевых действиях в Украине может растянуться на 6 месяцев Зима приведет к замедлению военных наступательных действий в Украине с обеих сторон. И это может занять до полугода.
В регионе
13 ноября 2022 г. 17:56
СМИ: Зимний перерыв в боевых действиях в Украине может растянуться на 6 месяцев

Зима приведет к замедлению военных наступательных действий в Украине с обеих сторон. И это может занять до полугода.

Как передает Report, об этом сообщает на The New York Times.

Издание пишет со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена, что военные операции России в Украине "будут оставаться в тупике до следующего года", поскольку недавние успехи ВСУ разрушили надежды Москвы захватить больше территории в областях.

Тем временем американские официальные лица считают, что решение РФ отвести войска из стратегического города Херсона и передислоцировать за реку Днепр частично основывалось на беспокойстве, что их солдаты будут загнаны в тупик и отрезаны от поставок с наступлением зимы.

"Зимняя пауза могла бы продолжаться до полугода. В конце ноября дождь и мягкая почва замедлят движение обеих армий. Затем, когда температура упадет и земля замерзнет, танкам и грузовикам будет легче двигаться. Но вероятность сильных снегопадов и еще более холодной погоды может усложнить для плохо оснащенной российской армии начало любого нового наступления", - отмечает NYT.

Отмечено, что из-за вызванной погодой паузы в основных военных движениях война войдет в новую фазу.

"Россия, вероятно, усилит свои атаки на инфраструктуру, чтобы терроризировать украинцев. По мнению аналитиков, Украина может активизировать тайную кампанию, чтобы показать, что она может нанести ответный удар даже по территории России", - считают аналитики.

Представители администрации Байдена говорят, что крайне необходимо использовать зимнее замедление для возобновления поставок оборонительного и наступательного оружия Украине.

По словам военных аналитиков, во время надвигающейся паузы обе стороны также будут "готовиться к новому напору в феврале".

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Версия на азербайджанском языке KİV: “Ukraynada hərbi əməliyyatlarda qış fasiləsi 6 ay çəkə bilər”

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