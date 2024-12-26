О нас

СМИ: Жители Актау вновь пришли сдавать кровь для пострадавших при авиакатастрофе

СМИ: Жители Актау вновь пришли сдавать кровь для пострадавших при авиакатастрофе Жители Казахстана в Актау вновь выстроились в очередь в больницах, чтобы сдавать кровь для пострадавших при крушении самолета авиакомпании AZAL.
В регионе
26 декабря 2024 г. 13:16
СМИ: Жители Актау вновь пришли сдавать кровь для пострадавших при авиакатастрофе

Жители Казахстана в Актау вновь выстроились в очередь в больницах, чтобы сдавать кровь для пострадавших при крушении самолета авиакомпании AZAL.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

"8 утра. Сегодня в Актау. Казахстанцы снова выстроились в очередь, чтобы сдать кровь для пострадавших в авиакатастрофе", - сообщают СМИ.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили 29 человек, включая троих детей.

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, 26 декабря 2024 года в Азербайджане объявлен траур в память о погибших в авиакатастрофе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Aktau sakinləri təyyarə qəzasında xəsarət alanlar üçün yenidən qan verməyə gəliblər

Самое читаемое

Летевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
ВидеоЛетевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
25 декабря 2024 г. 11:11
В России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
ФотоВ России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
22 декабря 2024 г. 06:48
Минтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
ВидеоМинтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
25 декабря 2024 г. 12:01
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
22 декабря 2024 г. 04:50
Обнародован список пострадавших в авиакатастрофе под Актау
Обнародован список пострадавших в авиакатастрофе под Актау
25 декабря 2024 г. 16:03
В Сураханском районе Баку новогоднюю гирлянду подключили к светофору
В Сураханском районе Баку новогоднюю гирлянду подключили к светофору
25 декабря 2024 г. 11:43
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
25 декабря 2024 г. 13:39
В Баку найдено тело 62-летнего гражданина Украины
В Баку найдено тело 62-летнего гражданина Украины
25 декабря 2024 г. 10:33
Отец предположительно погибшей в крушении самолета AZAL бортпроводницы: Мне позвонили и выразили соболезнования
Отец предположительно погибшей в крушении самолета AZAL бортпроводницы: Мне позвонили и выразили соболезнования
26 декабря 2024 г. 01:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi