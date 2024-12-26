СМИ: Жители Актау вновь пришли сдавать кровь для пострадавших при авиакатастрофе

Жители Казахстана в Актау вновь выстроились в очередь в больницах, чтобы сдавать кровь для пострадавших при крушении самолета авиакомпании AZAL.

Жители Казахстана в Актау вновь выстроились в очередь в больницах, чтобы сдавать кровь для пострадавших при крушении самолета авиакомпании AZAL.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

"8 утра. Сегодня в Актау. Казахстанцы снова выстроились в очередь, чтобы сдать кровь для пострадавших в авиакатастрофе", - сообщают СМИ.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили 29 человек, включая троих детей.

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, 26 декабря 2024 года в Азербайджане объявлен траур в память о погибших в авиакатастрофе.