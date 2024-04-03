СМИ: Зеленский купил особняк у короля Великобритании за 20 млн фунтов

Президент Украины Владимир Зеленский купил у короля Великобритании Карла III особняк Highgrove House, построенный в 18 веке.

Президент Украины Владимир Зеленский купил у короля Великобритании Карла III особняк Highgrove House, построенный в 18 веке.

Как передает Report, об этом сообщает издание The London Crier.

Покупка резиденции обошлась ему в 20 млн фунтов стерлингов, а контролировала сделку его супруга Елена Зеленская.

"Хотя официального заявления Букингемского дворца о продаже Highgrove пока нет, есть множество деталей, указывающих на то, что продажа была завершена в конце февраля-начале марта 2024 года", - отмечает издание.

Особняк располагается в графстве Глостершир. Британский король приобрел его 1980 году. В Highgrove House выросли принцы Уильяма и Гарри, в последние годы семья монарха организовывала там официальные мероприятия.