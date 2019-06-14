СМИ заявляют о переменах в правительстве Грузии

Некоторые грузинские СМИ сообщают, что в правительстве страны ожидаются кадровые перестановки.

Как сообщает грузинское бюро Report, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и министр по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Давид Сергеенко покинут свои посты.

СМИ отмечают, что министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили будет назначена премьер-министром страны.

Комментируя распространенную информацию, вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский заявил, что на данном этапе никаких изменений в правительстве страны не планируется: "Информация, касающаяся перестановок в правительстве, появляется с частотой раз в месяц или еще чаще. Если в будущем произойдут какие-либо перестановки, все об этом узнают".