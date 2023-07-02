О нас

СМИ: Замглавы МИД Ирана направился в Баку

СМИ: Замглавы МИД Ирана направился в Баку Заместитель министра иностранных дел Ирана Реза Наджафи направился в столицу Азербайджана Баку.
В регионе
2 июля 2023 г. 20:27
СМИ: Замглавы МИД Ирана направился в Баку

Заместитель министра иностранных дел Ирана Реза Наджафи направился в столицу Азербайджана Баку.

Как передает Report со ссылкой на агентство Fars, Наджафи возглавил делегацию исламской республики, которая примет участие в конференции представителей стран - членов Движения неприсоединения на уровне старших экспертов. Она пройдет в Баку в понедельник и вторник, а в среду и четверг в столице Азербайджана состоится встреча министров иностранных дел стран - членов движения.

Агентство утверждает, что глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян также планирует лично присутствовать на конференции министров в Баку.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: İranın xarici işlər nazirinin müavini Azərbaycana gəlir

Другие новости из категории

Кабмин Турции планирует обсудить повышение зарплат и заявку Швеции в НАТО
Кабмин Турции планирует обсудить повышение зарплат и заявку Швеции в НАТО
2 июля 2023 г. 18:50
Путин прокомментировал акт сожжения Корана в Стокгольме
Путин прокомментировал акт сожжения Корана в Стокгольме
2 июля 2023 г. 18:13
СМИ: Иран разместил на границе с Ираком баллистические ракеты
СМИ: Иран разместил на границе с Ираком баллистические ракеты
2 июля 2023 г. 15:10
Турецкая армия уничтожила на севере Ирака еще 9 террористов РКК
Турецкая армия уничтожила на севере Ирака еще 9 террористов РКК
2 июля 2023 г. 13:08
В ходе операции силовиков в Стамбуле задержаны девять террористов РКК
В ходе операции силовиков в Стамбуле задержаны девять террористов РКК
2 июля 2023 г. 12:46
В Генштабе ВСУ раскрыли обновленные данные о потерях российской стороны
В Генштабе ВСУ раскрыли обновленные данные о потерях российской стороны
2 июля 2023 г. 10:18
Президент Грузии призвала усилить контроль над российскими инвесторами
Президент Грузии призвала усилить контроль над российскими инвесторами
2 июля 2023 г. 04:17
Зеленский ввел санкции против армянской авиакомпании
Зеленский ввел санкции против армянской авиакомпании
1 июля 2023 г. 19:43
Председательство в ОЧЭС на полгода перешло к Турции
Председательство в ОЧЭС на полгода перешло к Турции
1 июля 2023 г. 13:37
Зеленский: Украинские военные нанесли колоссальные потери вагнеровцам
Зеленский: Украинские военные нанесли колоссальные потери "вагнеровцам"
1 июля 2023 г. 12:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi