СМИ: Замглавы МИД Ирана направился в Баку

Заместитель министра иностранных дел Ирана Реза Наджафи направился в столицу Азербайджана Баку.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Реза Наджафи направился в столицу Азербайджана Баку.

Как передает Report со ссылкой на агентство Fars, Наджафи возглавил делегацию исламской республики, которая примет участие в конференции представителей стран - членов Движения неприсоединения на уровне старших экспертов. Она пройдет в Баку в понедельник и вторник, а в среду и четверг в столице Азербайджана состоится встреча министров иностранных дел стран - членов движения.

Агентство утверждает, что глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян также планирует лично присутствовать на конференции министров в Баку.