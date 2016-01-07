​СМИ: Южный Кавказ все больше становится площадкой рекрутирования и транзита боевиков в Сирию

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Южный Кавказ является культурным, экономическим и военным важным региональным пересечением маршрутов на протяжении веков.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье, опубликованной The Heritage.

"Исламистский мятеж на Северном Кавказе угрожает превратить в рай для международного терроризма и дестабилизировать весь регион, являющийся критическим узлом для нефтяных и газовых трубопроводов на пороге Европы", - говорится в статье.

По мнению авторов, ни чрезмерное использование Россией военной силы, ни ее массовая экономическая помощь региону не поможет спастись от угрозы терроризма.

В статье отмечается, что по некоторым оценкам около трех тысяч чеченцев воюют на стороне ИГИЛ.

Пожалуй, наиболее известным боевиком ИГИЛ с Кавказа является Тархан Батирашвили, которого знают под псевдонимом Абу Омар аль-Шишани "Омар Чеченец". После службы в грузинской армии он теперь стал старшим командиром ИГИЛ, контролируя территории Алеппо, Ракка, Латакия и северные провинции Идлиба.

"Южный Кавказ все больше становится площадкой рекрутирования и транзита боевиков в Сирию", - подчеркивается в статье.

По мнению авторов, безвизовое передвижение, дешевые цены по транзиту, общие границы между Азербайджаном, Грузией и Турцией позволяют достигать Ирака и Сирии достаточно легко.

В статье отмечается, что Грузия, граничащая с Чечней и Дагестаном, являющимися очагами экстремизма на юге России, а также с Турцией, служит важной транзитной страной для боевиков, направляющихся в Сирию и Ирак. По оценке авторов статьи, количество грузин, сражающихся на стороне ИГИЛ, составляет примерно 100 человек.