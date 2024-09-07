СМИ: ВСУ стали применять "летающие" автоматы Калашникова

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили в бою новую разработку - "летающий" автомат Калашникова.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили в бою новую разработку - "летающий" автомат Калашникова.

Как передает Report, об этом сообщает издание Bild.

В публикации отмечается, что на вооружение ВСУ это оружие поставила группа украинских инженеров Wild Hornets. Система представляет собой автомат АК-47, установленный на летающую платформу с четырьмя винтами. В середине августа она была впервые применена на практике.

Военный эксперт Юлиан Рёпке заявил изданию о том, что в такой разработке самое сложное - стабилизировать автомат при стрельбе, чтобы дрон не отклонялся от отдачи и не было большого разброса.