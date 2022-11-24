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СМИ: ВМФ России может получить две атомные подлодки

СМИ: ВМФ России может получить две атомные подлодки Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" проекта 955А ("Борей-А") и многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Красноярск" проекта 885М ("Ясень-М") могут быть переданы Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ в канун Н
В регионе
24 ноября 2022 г. 05:47
СМИ: ВМФ России может получить две атомные подлодки

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" проекта 955А ("Борей-А") и многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Красноярск" проекта 885М ("Ясень-М") могут быть переданы Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ в канун Нового года.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству.

"По существующим планам, традиционно передача двух субмарин - "Генералиссимус Суворов" и "Красноярск" - может состояться "под елочку", то есть в третьей декаде декабря", - сказал он.

По данным собеседника агентства, переход двух АПЛ на Тихоокеанский флот запланирован на лето 2023 года. "Сначала межфлотский переход по Северному морскому пути совершит "Генералиссимус Суворов", затем пойдет "Красноярск". По существующей практике, такие переходы осуществляются в сопровождении групп кораблей Северного и Тихоокеанского флотов в зонах их ответственности", - отметил он.

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