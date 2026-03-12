СМИ: Вдова Али Хаменеи жива

Мансуре Ходжасте - вдова бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, погибшего в результате израильского удара, жива.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на иранское агентство Fars.

"Сообщаем, что супруга погибшего верховного лидера, жива. Первоначальные сообщения на этот счет оказались ошибкой", - говорится в сообщении агентства.

Иранские СМИ 2 марта сообщали, что супруга Али Хаменеи после атаки ВВС Израиля по резиденции аятоллы в Тегеране 28 февраля была тяжело ранена и впала в кому, затем скончалась.