СМИ: В Турции от устроенного боевиками РПК взрыва погибли 5 военнослужащих

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Пятеро военнослужащих погибли и трое получили ранения в районе Чалдыране провинции Ван на востоке Турции в результате взрыва самодельной бомбы, заложенной под дорогой боевиками запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает во вторник газета Hurriyet.

Самодельное взрывное устройство сработало в момент прохождения по дороге военного транспорта. В районе ЧП проводится операция при воздушной поддержке по нейтрализации заложивших бомбу боевиков.