СМИ: В Таджикистане задержали девять человек из-за связей с терактом в Crocus City Hall

Сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана задержали девять человек, которые, предположительно, связаны с подозреваемыми по делу о теракте в Crocus City Hall и группировкой "Исламское государство в Хорасане" - ответвлением террористической организации "Исламское государство".
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в силовых структурах Таджикистана.
По их информации, все девять человек были задержаны 25 марта в городе Вахдат и доставлены в Душанбе.