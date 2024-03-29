СМИ: В Таджикистане задержали девять человек из-за связей с терактом в Crocus City Hall

Сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана задержали девять человек, которые, предположительно, связаны с подозреваемыми по делу о теракте в Crocus City Hall и группировкой "Исламское государство в Хорасане" - ответвлением террористической

Сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана задержали девять человек, которые, предположительно, связаны с подозреваемыми по делу о теракте в Crocus City Hall и группировкой "Исламское государство в Хорасане" - ответвлением террористической организации "Исламское государство".

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в силовых структурах Таджикистана.

По их информации, все девять человек были задержаны 25 марта в городе Вахдат и доставлены в Душанбе.