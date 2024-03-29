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СМИ: В Таджикистане задержали девять человек из-за связей с терактом в Crocus City Hall

СМИ: В Таджикистане задержали девять человек из-за связей с терактом в Crocus City Hall Сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана задержали девять человек, которые, предположительно, связаны с подозреваемыми по делу о теракте в Crocus City Hall и группировкой "Исламское государство в Хорасане" - ответвлением террористической
В регионе
29 марта 2024 г. 14:25
СМИ: В Таджикистане задержали девять человек из-за связей с терактом в Crocus City Hall

Сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана задержали девять человек, которые, предположительно, связаны с подозреваемыми по делу о теракте в Crocus City Hall и группировкой "Исламское государство в Хорасане" - ответвлением террористической организации "Исламское государство".

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в силовых структурах Таджикистана.

По их информации, все девять человек были задержаны 25 марта в городе Вахдат и доставлены в Душанбе.

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Версия на английском языке Tajikistan detains 9 people over Russian concert shooting

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