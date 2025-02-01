СМИ: В Стамбуле за нарушения закроют свыше 250 отелей

Свыше 250 отелей будут закрыты в Стамбуле по итогам инспекций, проведенных контролирующими органами после трагедии на горнолыжном курорте Карталкая.

Свыше 250 отелей будут закрыты в Стамбуле по итогам инспекций, проведенных контролирующими органами после трагедии на горнолыжном курорте Карталкая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Т24.

По данным аппарата губернатора турецкого мегаполиса, проверки проведены в 12 префектурах. Отсутствие лицензий на деятельность, а также нарушения, в том числе противопожарной безопасности, выявлены в 253 отелях. 64 из них расположены в популярном среди иностранцев районе Бейоглу в европейской части Стамбула.

Стамбульский губернатор Давут Гюль ранее сообщил, что все гостиницы в городе, у которых будут выявлены нарушения, закроют и опечатают до конца недели, самое позднее - в понедельник, 3 февраля. В Стамбуле насчитывается порядка 3 тыс. отелей.

Ранее сообщалось о том, что власти Антальи опечатали 50 гостиниц в рамках проверок.