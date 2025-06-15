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В результате израильских ударов в Иране погибли не менее 128 человек

В результате израильских ударов в Иране погибли не менее 128 человек В Иране по меньшей мере 128 человек, включая женщин и детей, погибли и около 900 человек получили ранения в результате израильских атак с начала операции.
В регионе
15 июня 2025 г. 19:21
В результате израильских ударов в Иране погибли не менее 128 человек

В Иране по меньшей мере 128 человек, включая женщин и детей, погибли и около 900 человек получили ранения в результате израильских атак с начала обострения ситуации между двумя странами.

Как сообщает Report со ссылкой на газету Etemad, об этом заявил руководитель информационного центра Министерства здравоохранения Ирана Хосейн Кирманпур.

По его словам, по состоянию на полдень 14 июня в результате израильских ударов погибло 128 человек.

"Точное число погибших и раненых неизвестно, поскольку значительная часть раненых была перемещена в больницы, связанные с армией и КСИР (Корпус стражей исламской революции - ред.), а очистка завалов на территориях, подвергшихся нападениям Израиля, еще не завершена", - подчеркнул представитель министерства.

Он сообщил, что в больницы при Министерстве здравоохранения было помещено 900 человек, из которых 230 были отпущены домой.

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Версия на азербайджанском языке İranda İsrailin hücumları nəticəsində ölənlərin sayı 128-ə çatıb

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