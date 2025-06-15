В результате израильских ударов в Иране погибли не менее 128 человек

В Иране по меньшей мере 128 человек, включая женщин и детей, погибли и около 900 человек получили ранения в результате израильских атак с начала операции.

В Иране по меньшей мере 128 человек, включая женщин и детей, погибли и около 900 человек получили ранения в результате израильских атак с начала обострения ситуации между двумя странами.

Как сообщает Report со ссылкой на газету Etemad , об этом заявил руководитель информационного центра Министерства здравоохранения Ирана Хосейн Кирманпур.

По его словам, по состоянию на полдень 14 июня в результате израильских ударов погибло 128 человек.

"Точное число погибших и раненых неизвестно, поскольку значительная часть раненых была перемещена в больницы, связанные с армией и КСИР (Корпус стражей исламской революции - ред.), а очистка завалов на территориях, подвергшихся нападениям Израиля, еще не завершена", - подчеркнул представитель министерства.

Он сообщил, что в больницы при Министерстве здравоохранения было помещено 900 человек, из которых 230 были отпущены домой.