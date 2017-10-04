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    СМИ: В Иране участника переговоров по атому приговорили к пяти годам заключения

    Летом прошлого года сообщалось о задержании одного из участников делегации по обвинению в шпионаже

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В Иране одного из членов делегации на переговорах по иранскому атому приговорили к пяти годам заключения, сообщает Report со ссылкой на Tasnim.

    По данным источника агентства, летом прошлого года сообщалось о задержании одного из участников делегации по обвинению в шпионаже, после чего информацию о задержании подтвердил представитель судебной власти Ирана Голям Хусейн Мохсени Эжеи.

    Имя осужденного не называется.

    Напомним, что 14 июля 2015 года "шестерка" международных посредников и Иран достигли соглашения об урегулирования проблемы иранского атома, в рамках которого был также принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Согласно плану с Ирана снимаются введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. 

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