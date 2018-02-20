СМИ: В Иране произошли столкновения между полицией и суфиями, трое погибли

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Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Ожесточенные столкновения суфиев-дервишей с полицейскими вспыхнули близ Тегерана после ареста одного из членов суфийского ордена. Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает издающаяся в Лондоне межарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат".

По ее информации, во время беспорядков в группу полицейских въехал автобус, за рулем которого был дервиш. Трое полицейских погибли, водитель арестован.

В полиции заявили, что силы правопорядка будут очень строги в отношении любых "незаконных" действий, которые угрожают безопасности страны.