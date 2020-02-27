​СМИ: В Иране победу на выборах в Меджлис одержали консерваторы

Иранские газеты, проанализировав предварительные результаты выборов в Меджлис (парламент) страны, заявили о безоговорочной победе консервативного крыла в политической системе страны.

Как передает Report, противники правительства президента Хасана Роухани забирают большинство голосов в Меджлисе, пишет в среду деловая газета "Эктисад ньюс". Отмечается, что, согласно предварительным результатам, все 30 депутатских мест в Тегеране получили кандидаты от консервативного лагеря, лидером которого в столице стал Мохаммад Багер Галибаф, набравший 1,2 млн голосов.

Издание подчеркивает, что реформаторы потерпели полное поражение, поскольку множество из представителей этого политического крыла не было допущено к выборам. Однако аналитики отмечают также две другие причины. Во-первых, люди не довольны правительством Роухани, которое поддержали реформаторы, а, во-вторых, деятельностью предыдущего состава парламента.