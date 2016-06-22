СМИ: Министра обороны Армении не снимают с должности лишь по причине конфликта с Азербайджаном

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Министра обороны Армении Сейрана Оганяна не увольняют лишь по причине существующего конфликта с Азербайджаном. Как передает Report, об этом пишет газета "Жоховурд".

Как сообщает газета, после отставок высокопоставленных генералов Вооруженных сил Армении и громких коррупционных разоблачений, согласно циркулирующей в кулуарах министерства обороны информации, между президентом Сержем Саргсяном и главой оборонного ведомства Сейраном Оганяном состоялась беседа.

"В частности, Саргсян сказал министру Оганяну приблизительно следующее: с учетом фактора Азербайджана его пока не нужно снимать с должности, однако глава ведомства должен "очиститься". По нашим сведениям, Оганян в узком кругу, говоря о собственном будущем, заметил, что сам не собирается писать заявление об отставке, если плохо работает – пусть снимет с должности президент", - отмечает издание.